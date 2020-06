Arturo Vidal se harta: "Para los sin memoria soy del pueblo, de uno de los barrios más pobres de Santiago"

Arturo Vidal no aguantó más y salió al paso de los críticos con todo. El mediocampista del Barcelona y la selección chilena es el blanco de diversos dardos desde el estallido social, las que se han mantenido en medio de la crisis sanitaria.

A Vidal le han enrostrado su amistad con el empresario Andrónico Luksic, además de endosarle una supuesta falta de empatía con las demandas sociales. Como si fuera poco, todo terminó en una absurda comparación entre el Rey Arturo y Charles Aránguiz.

“Soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crio conmigo y vivió lo mismo que yo”, manifestó un molesto Arturo Vidal a través del Story de su cuenta de Instagram.

Arturo Vidal responde con todo a los odiosos.

Agregó “gracias a ellos también, familia y amigos… Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan mal los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso yo dejo la vida en lo que hago. No soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso”.