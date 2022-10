Arturo Vidal y Rodinei simplemente se robaron la película en la previa de la gran final de la Copa Libertadores 2022. Ambos jugadores del Flamengo compartieron en una entrevista con el canal oficial del torneo, en la que se dedicaron a solo pasarlo bien.

El King y el lateral han forjado una linda amistad en la interna del Mengao, la que quedó reflejada en esta jornada. Y es que si bien las preguntas iban dirigidas para cada uno, siempre metieron la cuchara para sacar una sonrisa en la conversación.

Todo comenzó cuando le pidieron a Arturo Vidal hacerle una pregunta a su compañero. El chileno sorprendió consultado si esperaba estar en la nómina de Brasil para el Mundial de Qatar 2022 si es que ganan el título de Copa Libertadores, a lo que Rodinei dijo que se ilusionaba, pero no estaba seguro.

"Es humilde, pero tengo certeza de que si ganamos los dos títulos, tiene opciones de ir al Mundial con Brasil. Siento que no hay ningún lateral brasileño, aquí o afuera, que sea mejor que él. Tite sabe mucho de fútbol, así que seguramente lo está mirando", le devolvió el King.

Más tarde volvieron a hacer de las suyas, mientras Arturo Vidal relataba su vida junto al Mengao. "Sin haber ido al estadio o venir a ver al Flamengo antes. Desde que estaba en el Leverkusen en 2008 comencé a conocer Flamengo con Renato Augusto, que me empezó a contar cómo se vivía el fútbol. De ahí tuve el sueño, cada vez que me topaba con alguien de Brasil, me decían que Flamengo era de otro mundo. Y ahora que estoy, veo que es así".

Rodinei interrumpió para complementar entre risas. "Cuando Rafinha llegó en 2019 le preguntaba mucho cómo era Europa. Y ahí preguntaba de Vidal, que siempre decía que era una buena persona, ahora es un amigo mío aquí. Veo su felicidad en él, su entrega en el campo. Ahora tiene que conquistar los títulos".

Ante el elogio, más tarde el King le devolvió el cariño, detallando el apodo que le dio. "Lo vi jugar en vivo. Vi movimientos, cuando tocaba el balón, la fuerza que tiene cuando llega arriba y ahí le coloqué La Máquina. Claramente lleva mucho tiempo acá, pero su nivel es para estar en Europa".

Rodinei respondió a esto con un tremendo elogio al chileno. "Es gratificante escuchar eso de Vidal, que ganó todo en Europa. Trabajaré día a día para ayudar al Flamengo, que es lo que importa", lanzó.

Aunque no sería lo único. Y es que mientras Arturo Vidal hablaba de su estadía en Brasil, el lateral volvió a interrumpirlo para bromear. "Está hablando muy lindo, Vidal. Sigan ahí", dijo entre risas.

Los entrevistadores se subieron al carro y le preguntaron al King si le había enseñado cumbia, a lo que no dudó en responder. "No, estoy aprendiendo los bailes de acá yo. Solo la música que estamos escuchando, el DJ es Rodinei". El brasileño complementó esto con un guiño a los pasos del volante. "Él sabe, baile mucho. Escuchamos funkie, pero él sabe mucho".

Arturo Vidal encontró un nuevo amigo en el Flamengo con Rodinei y ahora ambos piensan en ir por la gloria en la Copa Libertadores. La final está a la vuelta de la esquina.

Revisa el peluseo de Arturo Vidal y Rodinei previo a la final de Copa Libertadores 2022

