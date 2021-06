Cristián Caamaño destapa desconocida indisciplina de Arturo Vidal en la era de Jorge Sampaoli

Un terremoto se generó en la selección chilena luego de que Arturo Vidal quedara descartado para los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El King dio positivo a los exámenes de coronavirus y se perderá los choques ante Argentina y Bolivia.

Pero la situación ha generado una serie de críticas contra el propio volante del Inter de Milán, que durante la última semana aprovechó su paso por el país para protagonizar una publicidad, ver a sus caballos y breves reuniones con amigos.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño abordó lo sucedido con Vidal, asegurando que era algo evitable. "No me importa donde y con quién estuvo, me importa que rompiera los protocolos que se le dan a los futbolistas. Se les da un trato especial, no tienen que ir a residencia sanitaria. Siempre y cuando cumplan con ciertas normas para evitar el contacto. De acuerdo al seguimiento y las fotografías, estuvo lejos de quedarse en la casa y tener autocuidado a una semana de jugar las eliminatorias ante Argentina".

Chile pierde a Arturo Vidal, su goleador, por coronavirus. Foto: Agencia Uno

Para el periodista, uno de los responsables es el técnico de la selección. "Me está quedando claro que (Martín) Lasarte es demasiado pro-jugador y pro-líderes. Tarde o temprano termina cediendo ante la presión, lo hará en la mixtura de la Copa América, cedió ante esto… Si llegaron miércoles o jueves, ¿tanto les cuesta estar una semana concentrados?".

"Nadie fue capaz de decirle que fueran a sus casas o con sus familias, con PCR negativo. Vidal hace lo que quiere cuando está en Chile, no es necesario recordar episodios como el Monticello o el Ferrari", agregó.

Fue ahí que Caamaño sorprendió revelando una indisciplina del king años atrás y que pasó colada en nuestro país. "Para que la gente sepa, en el 2015 después de ganar la Copa América, Chile jugaba un amistoso ante Paraguay (triunfo 3-2 el 5 de septiembre). (Jorge) Sampaoli mandó de vuelta a Vidal por un acto de indisciplina que después se tapó con que venía complicado".

Finalmente lanzó una dura crítica contra el volante. "Siempre es él quien está involucrado. Los hinchas lo defienden, pero queda la selección entre medio. El mejor jugador que tenía Chile, goleador, se entrega fácilmente al contagio (...) Alguien que se siente y le diga que no protagonice polémicas de un veinteañero".