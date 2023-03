Flamengo vive un momento delicado. Los hinchas apretaron al plantel luego de perder tres títulos en este comienzo de temporada, lo que tiene al entrenador Vitor Pereira muy cuestionado. En medio de esta tormenta está Arturo Vidal, que no logra responder a las expectativas creadas cuando arribó al gigante carioca.

Roberto Rojas, histórico arquero de Colo Colo y la selección chilena, habló del momento que atraviesa el King en Río de Janeiro, aclarando que el bajón futbolístico afecta a todo el plantel y no solamente al volante chileno.

"Por la historia de Flamengo, que se caracteriza por estar en las mejores competencias nacionales y sudamericanas, es mayor la exigencia de los hinchas", comenzó relatando el Cóndor desde Brasil, donde reside actualmente.

Detalló que "en dos meses han perdido tres títulos, torneos importantes. Ahí el rendimiento de Vidal y otros jugadores han tenido bajas, como De Arrascaeta, y eso perjudica el colectivo. Se les cobra eso, pues deben ganar títulos y está difícil la situación. Además, los perdió jugando en casa, la gente te lo cobra".

Rojas también abordó la posibilidad de que vuelva a Colo Colo próximamente, un deseo de los hinchas del Cacique y también del propio jugador, que tiene contrato con el Flamengo hasta fin de año.

"Pasa todo por lo que Vidal pretenda en su futuro próximo. Colo Colo le abrirá la puerta a Vidal, pero el punto importante es el de los valores. Lo que gana aquí difícilmente lo ganará en Chile", cuenta Rojas antes de hablar de otro tema importante: lo deportivo.

Esto porque la llegada de Vidal implica algo más profundo. "Depende del proyecto del equipo además, no sacas nada con tener un jugador caro si el proyecto de la institución no va de la mano con eso", contó el ex meta.