Claudio Borghi tiene una maestría en Copa Libertadores. El Bichi ganó la Gloria Eterna en 1985, con la camiseta de Argentinos Juniors, y luego perdería estrechamente la Copa Intercontinental en definición desde el punto penal, contra la Juventus de Michael Laudrup y Michel Platini.

Pero el argentino hoy tiene puestos los ojos en uno de sus ex dirigidos. Se trata de Arturo Vidal, a quien lideró primero en Colo Colo y luego en la selección chilena, y tendrá su tercera opción de ganar un título continental de clubes, cuando Flamengo y Athletico Paranaense se enfrenten en la definición de la Copa Libertadores este sábado en Guayaquil.

El King espera que la tercera sea la vencida, después de perder la final de la Champions League por Juventus contra Barcelona, y la de la Copa Sudamericana en Colo Colo ante Pachuca. Borghi era su técnico en 2006 y marca las diferencias, en conversación exclusiva con Redgol.

"Son competencias diferentes. Yo considero que la Copa Libertadores es mucho más difícil que la Copa Sudamericana. Pero sí... a nivel de este continente, pocos jugadores chilenos tienen la Libertadores, sólo los de Colo Colo", reconoce el ex entrenador del Cacique y la Roja.

En ese sentido, cree que el título continental le dará un registro prácticamente imbatible al mediocampista nacional del Flamengo. "Si Vidal suma más copas a su vida, pasará a ser un jugador casi inalcanzable entre los chilenos, en la cantidad de títulos y donde los consigue".

Pero primero viene el partido, donde también se esperan minutos para Erick Pulgar. "Ellos representan a Flamengo, pero son chilenos. Así que sería muy bueno que la pudieran ganar, es una Copa Libertadores bastante dura, un campeonato largo al que a veces uno le pierde la pista, cuándo se juega, cómo se juega. Pero bueno, está llegando el final del año, se juega la final y ojalá Flamengo tenga un buen resultado.

¿Elías Figueroa o Arturo Vidal?



La antesala de la Copa Libertadores estuvo marcada por el cumpleaños número 76 de Elías Ricardo Figueroa, quien era sin discusión el mejor futbolista chileno de la historia, hasta la aparición de la Generación Dorada. Claudio Borghi toca tangencialmente el tema, reconociendo méritos para todos.

"Es discusión que no lleva a nada. Ganar copas no te hace más importante, hay jugadores que han tenido carreras extraordinarias sin haber sido campeones del mundo, de los más recordados está Johan Cruyff.... entonces yo creo que es una discusión que no tiene mucho sentido. Elías fue un jugador extraordinario, también lo fue Vidal, lo es Alexis... en fin", apunta.

Finalmente, el Bichi define su favorito para la definición de este sábado en el estadio Monumental de Guayaquil. "Flamengo tiene un plantel muy rico, tiene calidad y cantidad por todos lados... esta final tiene una diferencia, porque es un partido y antes eran dos. En ese sentido, la jerarquía es fundamental, y Flamengo tiene mucha", completa.

