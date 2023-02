Arturo Vidal volvió a la titularidad del Flamengo en el Mundial de Clubes, en el encuentro donde se disputó el tercer lugar contra los egipcios de Al-Ahly. Fue triunfo por 4-2 de los cariocas, donde el King tuvo un buen desempeño, por lo que fue alabado según la prensa brasileña.

Vidal además declaró muy tranquilo una vez finalizado el duelo. "He estado feliz acá, claramente en estos primeros partidos (del año) he estado un poco triste porque estuve lesionado", comenzó relatando, asegurando que fue algo más potente de lo que se especuló.

"Tuve una lesión muy dura, que nadie sabe. Traté de estar, de acompañar a mis compañeros en los partidos", complementó el formado en Colo Colo por el inicio de año que le tocó vivir en Río de Janeiro, donde solamente ingresaba algunos minutos en el segundo tiempo.

De hecho detalló que "no he jugado porque me dolía mucho, después del partido con Palmeiras empecé a entrenar mucho mejor y ahora estoy cien por ciento", por lo que está optimista de cara a lo que será la disputa por el título del torneo Carioca.

También fue claro en asegurar que está en desacuerdo con todo lo que se rumorea sobre él. "Por eso a veces me molesta que hablen, que digan que estoy mal físicamente. Tenía un problema que la gente del club conocía. No cualquier jugador puede jugar con eso", confesó.

Además abordó lo que fueron sus palabras contra el Real Madrid después de ganar la Copa Libertadores, las que se le recordaron en este Mundial disputado en Marruecos. “Siempre he sido así. Cuando jugaba en Barcelona hacía lo mismo, también en el Inter. Tenía mucha confianza en que los enfrentaríamos, pero no se dio. Ahora volveremos a Brasil a preparar el año", confesó Vidal.