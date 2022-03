Arturo Vidal tuvo recientemente una extensa entrevista en la cual abordó varios temas, desde la compleja opción que tiene la selección chilena de ir al Mundial de Qatar hasta la posibilidad de ser entrenador una vez que se retire, y entre ellos también fue consultado por sus constantes coqueteos al Flamengo.

El King habló con TNT Sports y se refirió a Mauricio Isla, indicando que "el Huaso es un jugador que siempre está bien, entrena y se prepara bien porque está en uno de los mejores equipos de Sudamérica, en Flamengo...", y fue interrumpido para preguntarle sobre el club.

Tras la consulta, el emblemático mediocampista de la Generación Dorada de La Roja no se hizo problema y se dejó de tirar indirectas confesando de frentón que el Mengao "me gusta mucho, le tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente, y eso es algo que me llenó el corazón".

"Para un jugador chileno que el mejor equipo de Sudamérica te mande una camiseta con tu nombre, eso te dice muchas cosas. Sueño con jugar en el Flamengo, eso no lo puedo negar y cuando se dé, seguramente iré", disparó antes de jugar con una posible fecha de llegada.

El actual volante del Inter de Milán, club con el que termina contrato en junio de este año, no aseguró que llegará en el próximo mercado de fichajes pero reconoció que "ojalá sea pronto, pero si el entrenador o los dirigentes me quieren, va a haber un acercamiento y yo haré lo posible por ir".

Con respecto a la posibilidad de dejar Europa para sellar su regreso a Sudamérica para ir al Mengao confesó que "no sé si es el momento, pero si se da, claramente mi objetivo será claro: ganar todo, pelear la Libertadores, que también es un sueño. Es de Sudamérica, como la Champions acá en Europa. Si voy, es para seguir siendo un jugador importante".

Sobre las recomendaciones que le ha dado Mauricio Isla, quien actualmente viste la camiseta rojinegra, señaló entre risas que "Huaso me ha dicho de todo", pero igual señaló que ha hablado al respecto con Rafinha y Renato. Eso sí, apunta que "con los que he hablado, me han dicho que es de otro mundo. Eso me tiene con ganas".

"El Huaso está viviendo allá, sintiendo lo que me gustaría. Yo lo aconsejé de ir allá para ser importante. Me preguntaron por él, gente del club. Y creo que lo ha hecho bastante bien. Es un equipo competitivo, el mejor de Sudamérica. Todos los que juegan en Sudamérica les gustaría estar ahí", concluyó.