Arturo Vidal e Iván Zamorano son parte del The Beautiful Game by R10 & RC3 en Miami, duelo de amigos comandado por Ronaldinho y Roverto Carlos. ¡Y qué dorsales se sacaron!

Arturo Vidal e Iván Zamorano ya están sobre el césped del DRV PNK Stadium del Inter de Miami para el duelo amistoso a beneficio que disputarán los equipos de Ronaldinho y Roberto Carlos en Estados Unidos.

El evento bautizado como “The Beautiful Game by R10 & RC3” tiene al King y a Bam Bam como los únicos chilenos entre varias estrellas y ex astros del fútbol planetario, y jugarán con la camiseta azul para los de Roberto Carlos.

Y hay un dato sabroso: Arturo Vidal jugará con su clásico dorsal 23, el mismo que ocupó en la Juventus y Bayern Múnich, para perder en el Inter de Milán, donde porta, por ahora a espera de su salida, el 22.

Por su parte, el número en la espalda de Iván Zamorano no tiene una historia menor. El 9 de la Roja la rompió en el Inter con el 1+8, el dorsal que ocupó en los lombardos ante la llegada de Ronaldo, quien finalmente “compartió el mismo” dorsal con el chileno en una jugada magistral de Bam Bam en su paso por los nerazzurri.

Así las cosas, Zamorano repite en el The Beautiful Game by R10 & RC3 con el 1+8 en su espalda, el sinónimo de su 9 eterno del otrora capitán y goleador de la selección chilena.

Junto a los chilenos y los capitanes brasileños, el duelo contrará con la presencia de nombres estelares como Vinicius Jr, Eder Militao, Paulo Dybala, Carlos Tevez, Joaquín Correa, Radamel Falcao, René Higuita, Carlos Valderrama, Diego Lugano, Rafa Márquez, David Trezeguet, Paul Pogba, Patrice Evra, Blaise Matuidi, Marco Asensio, Hristo Stoichkov y Marcos Llorente, entre otros.