La nueva información relacionada a Arturo Vidal y Boca Juniors voló para cruzar el Atlántico. El todavía jugador del Inter de Milán fue noticia en Argentina porque Olé publicó un sabroso dato recogido del círculo cercano del mediocampista chileno de los nerazzurri.

“Boca me encantaría, pero no depende de Fernando…”, es el sentir de Vidal según la fuente de Olé con Arturo Vidal cerca de partir del Internazionale, donde no está considerado para la próxima temporada.

Vidal está en la órbita de Flamengo hace rato, pero ahora vuelve a tomar fuerza la opción de los xeneizes y en Italia la información remeció las movidas y rumores del mercados.

“Vidal le hace un guiño a Boca Juniors pero el problema es el compromiso”, titula CalcioMercato agregando que según “Olé , el chileno le habría dicho a una persona de confianza que: ‘me gusta Boca, pero todo depende de Fernando’”.

Por su parte, Gazzetta dello Sport destacó que “en Argentina están seguros: Vidal quiere a Boca Juniors. (…) Según los rumores, el mediocampista del Inter le habría dado un mandato a su agente, Fernando Felicevich, para explorar las posibilidades de un futuro para los Xeneize.

Por último, Tuttosport expone que "Vidal quiere dejar el Inter para irse a Boca Juniors. En Argentina retomaron la confesión que le hizo el mediocampista chileno a una persona de confianza”.

Tuttosport sentencia: “lo informa Olé y esta sería la frase: "me gustaría Boca, pero todo depende de Fernando". El jugador se refiere a Fernando Felicevich, su agente, que en estos días se mueve para buscar un nuevo equipo para el chileno”.