Arturo Vidal tiene encendidas todas las ilusiones xeneizes. El King no continuará en el Inter de Milán y no solo coquetea con una llegada al Flamengo, por el cual espera un respuesta, sino que también ha mostrado interés por Boca Juniors.

Varios ya han mostrado sus ganas de que el King llegue a La Bombonera, aunque la señal más grande fue de Juan Román Riquelme, vicepresidente del cuadro xeneize, quien manifestó que Vidal "nació para jugar en Boca" y ya hizo una oferta a volante, según informó Olé.

Uno que conoce bien a Boca y Román Riquelme es Hernán Torres. El preparador físico pasó por el cuadro xeneize junto a Claudio Borghi, ocasión en la que coincidió y tuvo bajo su mando al ahora vicepresidente del elenco argentino que quiere fichar a Vidal.

Torres aún mantiene contacto con Riquelme y, ante las declaraciones sobre el King, aseguró que ídolo xeneize no se equivoca. "Hasta hoy seguimos comunicados y nos saludamos cada cierto tiempo. Creo que Román no solamente fue inteligente para jugar, sino también afuera. Ninguna cosa que dice o hace no la piensa. Él lo tiene muy claro, sabe que Boca es una instancia tentativa y deliciosa para cualquier jugador de fútbol", comentó.

Para Torres, Vidal es el jugador perfecto para llegar a La Bombonera. "Arturo puede jugar en cualquier parte del mundo, ya lo demostró. Creo que tiene el espíritu y el perfil de Boca, es un fútbol más de barra, carácter y entereza. Eso destaca al jugador de Boca, por eso Gary Medel triunfó, por su talento y carácter. Por eso Román Riquelme establece, y también lo quiere conquistar con eso, que Vidal nació para jugar ahí, porque tiene el perfil", comentó.

"Creo que no cualquiera del fútbol chileno puede llegar a Boca sin que se lo termine comiendo la presión, porque es un equipo muy potente desde las comunicaciones hasta la hinchas. Si a Arturo se le da la oportunidad, va a salir muy bien parado", aseguró.