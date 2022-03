Si bien en algún momento de calentura Arturo Vidal pensó en dejar la selección chilena , manifestó que no está cerca de vivir sus últimos partidos con la Roja aunque no clasifique a Qatar 2022 , salvo que un futbolista de proyección diga lo contrario.

Chile se juega sus últimas cartas en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Roja enfrenta a Brasil de visita y Uruguay de local en la fecha doble final para ver si logra clasificar a la máxima cita tras entrar en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y sufrir una decepción en Rusia 2018. En la ocasión, regresará Arturo Vidal e intentará dar el golpe con la selección pero, ¿qué pasa si no resulta?

El King en algún momento declaró que podía dar un paso al costado de la selección chilena. No obstante, fueron dichos en caliente y madurando más la opción, el histórico de la Roja lo descarta por completo.

Así lo dejó en claro en un adelanto de entrevista con Pelota Parada de TNT Sports. “No creo que esta sea la última opción de ir a un Mundial. En algún momento lo dije, antes lo pensaba así, pero creo que no. Seguiré luchando hasta que me de, hasta que me digan que no puedo estar en la selección”, expresó el Rey Arturo.

Asimismo, recalcó que “uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal. Si no vamos al Mundial, igual sigo en la selección, no la voy a dejar hasta que llegue un jugador joven que se gane el puesto, que juegue, que represente a Chile bien ahí no tengo ningún problema. Pero por mi parte, no lo haré”. La nota completa será exhibida por la estación este lunes.

Arturo Vidal es parte fundamental de la época más gloriosa de la historia de la selección chilena, con dos títulos de Copa América incluidos. E intentará escribir otra página ante Brasil y Uruguay el jueves 24 y martes 29 de marzo, respectivamente. Ambos encuentros los podrás ver gratis en RedGol.

