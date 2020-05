Arturo Vidal cuenta detalle a detalle cómo es su rutina en cuarentena: "Entreno dos veces al día, y he visto dos veces los Vikingos"

Arturo Vidal siempre muestra parte de su vida en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, pero ahora se abrió mucho más y reveló cómo es su día a día, en un IG Live con el animador Mario Velasco.

El volante chileno contó su rutina en los días de encierro, cuántas veces entrena y hasta qué series de plataforma digitales ha visto durante el confinamiento social.

"En cuarentena entreno dos veces al día, me levantaba a las 8, entrenaba dos o tres horas, después veía un capítulo de una serie, después almorzamos, me he visto dos veces los Vikingos, La Casa de Papel, he visto todo lo que hay, ya no me quedan películas, he visto en todas las aplicaciones", explicó entre risas el Rey.