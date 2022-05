Mientras el Inter de Milán sigue buscando la forma de alcanzar al AC Milan en la cima de la Serie A, Arturo Vidal vive una teleserie aparte. El King no está siendo considerado en la actual temporada y todo apunta a un regreso a Sudamérica con la camiseta del Flamengo.

Desde hace ya varios meses que el volante chileno ha expresado su deseo de firmar con el Mengao para volver a este lado del mundo. Y si bien todavía no hay contactos formales, lo cierto es que el elenco brasileño está armando su estrategia para hacer la oferta.

Según ha trascendido en los últimos días, el propio Arturo Vidal dio luz verde para que se negocie su llegada al fútbol de Brasil. Pero no solo eso, ya que el Flamengo planea convertirlo en el jugador mejor pagado de todo el país.

Los rumores son cada vez más fuerte y con la Serie A cerca de su final, el King se prepara para ir a la conquista del Brasileirao y la Copa Libertadores. En el Mengao ya tienen claro su deseo y lo esperan con los brazos abiertos.

Thiago Maia y el Flamengo esperan por Arturo Vidal

Arturo Vidal ha dejado claro que quiere jugar sí o sí en el Flamengo de Mauricio Isla. Los acercamientos en las últimas semanas han hecho que el propio plantel aborde esta posibilidad, tal como ocurrió en las últimas horas con Thiago Maia.

El mediocampista conversó con SBT y abordó la opción de que el King llegue a mitad de temporada, valorando lo que puede aportar. "Cualquier jugador que venga a Flamengo sumará, sumará mucho".

"Especialmente un jugador como Vidal, que jugó en varios clubes de Europa, definitivamente nos ayudará mucho", agregó.

De hecho, Thiago Maia aseguró que el plantel del Mengao aguardan por su arribo. "No sé cómo va la negociación, si va a venir o no, pero si viene será bienvenido, será bien recibido. Pero si no, estamos bien aquí con los volantes".

Por ahora, Arturo Vidal se enfoca en el cierre de temporada con el Inter de Milán. Tras ello llegará el momento de sentarse a conversar para poder cumplir su sueño de vestir los colores del Flamengo.