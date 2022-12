Arturo Vidal: "No voy a dejar de ser chileno porque me pongo feliz por un amigo"

La selección de Argentina se consagró campeón del Mundial Qatar 2022 con Lionel Messi a la cabeza, donde uno que se puso muy feliz por la obtención del título fue Arturo Vidal, quien incluso festejó con la camiseta albiceleste puesta.

Una imagen que sorprendió a los hinchas del fútbol, donde, además, compartió videos de sus hijos celebrando el título del país vecino, enfocado en el cariño que tienen por Messi.

Algo que no cayó bien en todos sus seguidores chilenos, quienes le reclamaron por su actitud: "Yo estoy feliz por Leo, que es mi amigo y por Sudamérica", comentó en Las Últimas Noticias.

"Alegrarse por los demás es una bendición de Dios y eso es lo que me gustaría que la gente entienda. Y no tiene nada de malo alegrarse cuando a los demás les va bien, es grandeza de Dios. Y eso me hace más grande porque cuando uno siente eso, está en paz con Dios", comentó un relajado King en sus vacaciones en Colombia.

En ese sentido, asegura que entiende a los hinchas que se molestan, pero que no por celebrar el título de su amigo va cambiar su cariño y amor por la Roja.

"Si alguien se ofende, aquí no hubo mala intención. No voy a dejar de ser chileno o amar a mi país porque me pongo feliz por un amigo. Ojalá la gente entienda eso", precisa.

Por lo mismo, cree que la gente debe entender la relación de amistad que tiene con Messi, que es lo que lo pone feliz con la obtención de la Copa del Mundo.

"Yo estoy en paz con Dios, estoy feliz por mi amigo y, repito, me alegro mucho cuando gente que aprecio le va bien", finaliza.