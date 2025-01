U. de Chile recibió un fuerte portazo en el mercado de fichajes. Cuando parecía listo para venir al fútbol chileno, Leandro Díaz rechazó la oferta de los azules y optó por continuar de Lanús. Así, se cayó la gran carta que tenía el Romántico Viajero para el 9 de la temporada 2025.

Sumar un centrodelantero es prioridad para los azules tras las salidas de Cristián Palacios y Luciano Pons. Y, ante el fallido traspaso, además de la aparente negativa de Octavio Rivero, despiertan otras opciones. Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, reveló cuál es el nuevo apuntado de la U.

“Con la caída de Leandro Díaz, se habría reactivado lo del Tucu (Rodrigo) Contreras. Tenía todo muy avanzado con el América de Cali y se mete la U”, explicó el comunicador.

No se quedó ahí. “Estuve averiguando con su entorno y no está cerrado lo del América de Cali y me dicen que todo está en negociaciones aún con ambos equipos”, agregó. Sí hay un complicación importante: “la parte económica”, reveló el periodista que cubre la actualidad azul.

Los números de Rodrigo Contreras que atraen a U. de Chile

Rodrigo Contreras tuvo una tremenda temporada 2024, donde anotó 17 goles en 29 partidos que jugó con Everton. El delantero hizo 16 en el Campeonato Nacional, donde fue subgoleador detrás de Fernando Zampedri (19), y uno en Copa Chile. Además, dio cinco asistencias.

A pesar de su buena temporada, Everton no lo retuvo y el delantero concluyó su paso por Viña del Mar para volver a Deportes Antofagasta, club dueño de su pase. Pero su estadía en el norte se ve difícil: ahora, América de Cali y U. de Chile están interesados en su fichaje.