Leandro Díaz parecía tener todo acordado para integrarse como refuerzo en la U de Chile. De hecho, habían agendado su vuelo a Santiago para que el Loco terminara los trámites necesarios para firmar el contrato que lo ligara al Romántico Viajero.

Pero al igual que con Octavio Rivero, la situación tuvo una complicación inesperada. Un giro radical. El atacante de Lanús echó pie atrás a esa negociación y se quedará en el cuadro granate. Desde Argentina reportaron que le ofreció disculpas a sus compañeros por el escándalo del que fue protagonista.

Díaz mandó al hospital a un jugador de Tigre, Alan Barrionuevo, en un partido amistoso de pretemporada. Uno de esos juegos que se disputan con ropa de entrenamiento. Para graficar el nivel de relevancia del encuentro. Pues bien, el Loco Díaz seguirá en el cuadro granate.

Y sacó la voz en el programa No Veo la Hora, de DSports Radio. “Me queda un año de contrato en Lanús y algunos ya me estaban despidiendo. Estoy tranquilo, pero un poco dolido por la situación”, expuso el ariete que hace muchos años tuvo una amarga experiencia en Everton de Viña del Mar.

“En un partido donde nos íbamos a divertir tuvimos que pasar un mal momento. Tengo tristeza porque represento a Lanús y quiero muchísimo al club. Esa no era la manera de irme, me sentí dolido por faltarles el respeto a los dirigentes, mis compañeros y los chicos de Tigre”, agregó el ariete de 31 años en la entrevista con Ariel Senosiain.

Y prosiguió con su defensa. “Habíamos tenido un roce con el arquero, pero buena onda, quedó ahí nomás. Este chico Barrionuevo vino corriendo, pensé que me iba a pegar y reaccioné antes. Fue feo por toda la gente que está ahí, un momento malísimo. Nunca inicié una pelea, esta vez me equivoqué y debía una disculpa hacia el club y los chicos que actuaron de buena manera. Yo reaccioné mal“, reconoció.

Sacó la voz Leandro Díaz, el refuerzo que se arrepintió de llegar a la U de Chile

Leandro Díaz tenía prácticamente apalabradas las condiciones para ser refuerzo de la U de Chile. Pero esa negociación se cayó por determinación del Loco, quien tuvo una destacada participación en Estudiantes de La Plata y en Atlético Tucumán en su paso por el fútbol argentino.

“Es la primera vez que paso una situación tan fea. Mis compañeros me dijeron que estaba equivocado, no sé por qué reaccioné así, jamás le pegué a una persona. No soy de esos que buscan el problema por más que me digan loco“, se defendió el tucumano.

Tuvo más argumentos para su reacción destemplada. Con directa alusión a la U de Chile. “Cuando me equivoco como en esta oportunidad, pido disculpas. Siempre trato de que todo quede dentro de la cancha. Hubo alguna conversación con la U. de Chile, pero tengo la decisión de quedarme y no me quiero ir así de esta manera. Lanús se merece más de mí“, dijo el Loco.

Incluso se mostró llano a aceptar que el DT del equipo, Ricardo Zielinski, no lo considere. “El entrenador decidirá si juego, pero yo todavía tengo un año más de contrato, no me voy a ir a ningún lado y me voy a quedar. Cuando me vuelvan a necesitar voy a estar a muerte con el club“, sentenció Leandro Díaz.