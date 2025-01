Universidad de Chile se movió con rapidez y agilidad en las últimas horas para dar con su esperado 9 de cara al 2025. ¿El elegido? El argentino Leandro Díaz, quien con 32 años llegará al CDA tras una temporada en Lanús de su país.

Díaz viene de jugar 21 partidos durante el 2024 en el granate, donde se matriculó con tres goles y dio dos asistencias en 1081 minutos. Hay que destacar que la U subsanará al cuadro trasadino por una suma de dinero en este fichaje, siendo este el resto del contrato que le quedaba en el club para un vínculo hasta diciembre del 2027.

Lamentablemente el antecedente previo de Díaz en su equipo no es el de los mejores. En su úlitmo amistoso a puertas cerradas ante Tigre entró en una disputa con un juvenil del rival y le dio una fuerte patada en el duelo. Además, golpeó de puño a otro jugador al intentar separar.

La advertencia a la U por Díaz

Uno que salió a analizar este movimiento de los azules en este mercado fue Gonzalo Fouillioux, quien en el programa ‘Balong Radio’ aseguró que “yo te diría que sacando el último 2024, los últimos años de él no fueron malos. En Tucumán anduvo bien y en Estudiantes tuvo su gran rendimiento”.

“Es un delantero pesado, de mucho carácter. Es peleón, nueve de área, de muy buen cabezazo, pero es un jugador conflictivo, es un jugador bravo”, remarcó el periodista.

Para cerrar, Fouillioux advirtió a los azules de que “pese a que hace goles, no es un goleador que uno diga ‘20 goles por temporada’ , no es ese jugador. Esto sale muy bien o muy mal, no hay término medio con Leandro Díaz”.

¿Cuántos refuerzos lleva fichados Universidad de Chile en este mercado?

De momento los azules llevan dos refuerzos oficializados en este mercado, siendo Julián Alfaro de Magallanes y Gonzalo Montes de Huachipato.