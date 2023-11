Universidad de Chile se quedó con el triunfo por 3-1 ante Universidad Católica, en el Clásico Universitario del Campeonato Nacional, el que definió una importante marca para el técnico Mauricio Pellegrino.

Con la victoria ante la UC, el entrenador argentino aseguró terminar una temporada entera sin perder clásicos, lo que no pasaba desde hace casi 23 años en los azules.

Esto, porque el último en tener ese registro fue el técnico César Vaccia, en el año 2000, por lo que también se asombró que durara tanto tiempo la marca.

En conversación con Redgol expresa su alegría de lo importante que fue la U para él, además le manda un mensaje a Pellegrino, por todo lo que ha luchado para sacar al equipo adelante.

Sorpresa

César Vaccia fue campeón con Universidad de Chile en los años 1999 y 2000, dejando una huella imborrable en los hinchas bullangueros, que lo recuerdan con cariño.

“No estaba tan enterado. O sea, durante mi periodo fue la última vez que no se perdieron los clásicos. Es como una sorpresa, no tenía el registro”, comenzó explicando.

Pese a esto, infló el pecho para recordar lo que fueron sus campañas al mando de la U, donde todavía la gente recuerda lo realizado en esos años gloriosos con el equipo.

“Imagina, un orgullo. Creo que mi paso por la U no fue en vano. Gracias a Dios dejé varias cositas, varios records al final dentro de todo. No lo digo son soberbia, lo digo con orgullo. Es para que también la gente valore a la persona que estuvo por largo tiempo”, precisó el entrenador.

Con cariño para Pellegrino

Dentro de su alegría, Vaccia se dio el tiempo para mandarle un mensaje a Mauricio Pellegrino, donde asegura que todo el esfuerzo, si bien no se ve reflejado en un campeonato, se puede observar en estas marcas.

“Dentro de todo me alegro por Pellegrino, porque no sé, uno ya con los años como que ya la mirada en la forma de comunicarse, sin haberlo conversado jamás con él, me parece un tipo decente un tipo correcto”, explica.

Un premio de consuelo al trabajo que ha realizado, donde según su parecer, es una prueba de la lucha que han dado por levantar al club.

“No se le han dado los resultados, en líneas generales, pero es una persona que merece respeto, así que, por lo menos, dentro de mal año, puede decir con orgullo que no perdió con los rivales tradicionales”, finalizó.

¿Cómo le fue a Pellegrino en los clásicos?

Pellegrino no perdió ningún clásico esta temporada, con dos empates ante Colo Colo y venció en los dos encuentros a la UC, algo que no pasaba desde el 2000 con César Vaccia.

