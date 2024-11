Universidad de Chile está a un partido de cerrar su temporada 2024, por lo cual ya trabaja en lo que será el siguiente año con los desafíos que ello conlleva. En este contexto, tiene a su primer cortado para el 2025.

Si bien el Romántico Viajero no pudo quedarse con el Campeonato Nacional, que quedó en manos de Colo Colo, de igual manera sacan cuentas alegres de lo que ha sido este año. Al fin regresaron a la pelea por el título y dejaron en el pasado la lucha por el descenso.

El cortado de U. de Chile que ya tiene nuevo club

Universidad de Chile tendrá el desafío de la Copa Libertadores en el 2025. Luego de siete años, regresarán a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América, por lo que necesitan conformar un plantel competitivo.

En la planificación de Gustavo Álvarez para la siguiente temporada, un nombre que no está en la pizarra del profe es el de Juan Pablo Gómez. De acuerdo a la información de Emisora Bullanguera, el lateral derecho no continuará en el CDA.

Juan Pablo Gómez no jugó mucho en este 2024. Imagen: Photosport.

El argentino nacionalizado chileno llegó en el 2023 a los Azules, tras una gran campaña en Curicó Unido que lo posicionó como el mejor lateral del Campeonato Nacional. Claro que en la U no pudo mostrar ese nivel y la llegada de Fabián Hormazábal en 2024, lo condenó a la suplencia.

Lo positivo para Gómez, es que no tendría mucho tiempo para lamentarse y ya tendría un nuevo club para seguir con su carrera. De acuerdo al medio citado anteriormente, el lateral tendría un acuerdo para sumarse a Deportes Iquique en el 2025. Con los Dragones Celestes podría jugar Copa Libertadores.

Juan Pablo Gómez en dos temporada en Universidad de Chile, disputó 33 partidos y entregó 2 asistencias. No hizo goles. El jugador finalizará su contrato y no renovará, para partir rumbo a Iquique y demostrar el nivel que no pudo alcanzar en el Romántico Viajero.