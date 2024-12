Universidad de Chile atraviesa un mar de incertidumbre, esto luego que la Comisión para el Mercado Financiero exigiera liquidar Sartor AGF por chanchullos económicos, empresa propiedad de Michael Clark (presidente de Azul Azul) y subsidiaria de la ahora ex controladora de la concesionaria del Chuncho.

Tras el hecho, fue el mismo Clark quien compró la nueva propiedad en un precio mucho más bajo de lo que se habían adquirido las acciones de Azul Azul en 2022. En medio de nuevas situaciones irregulares, la CMF le dio tres días al dirigente y nuevo propietario absoluto de la U para explicar este último movimiento, igual de poco transparente.

En Deportes en Agricultura, el periodista Juan Cristóbal Guarello se lanzó con todo e incluso dejó espacio a su ironía más ácida contra Michael Clark y Azul Azul. Ojo: para los termos de un lado y otro, los dardos de King apuntan al directivo y la concesionaria, no a Universidad de Chile.

“No hicieron la oferta pública de adquisición, perjudicaron a los accionistas clase b, no abrieron la venta al mercado, no informaron, vendieron directamente a un precio bajo el precio de mercado, pero además, al comprar este paquete accionario, Clark se asegura el control total del directorio”, dijo Guarello.

Desopilante: manda a Clark y Sartor al TAS por el escándalo financiero en la U

Agregó que “antes había distintos accionistas, podían cambiar de opinión aunque no pasara, y cubrían esa pátina de legalidad que no ocurría, pero que no se podía cuestionar. Ahora al contrario: Clark designa los siete directores de Universidad de Chile porque es el dueño de todas las acciones”.

Duro, irónico y ácido palo de Juan Cristóbal Guarello a Michael Clark.

“Eso fue cuestionado por la CMF, que le dio tres días para solucionarlo. A ver qué van a hacer… Y ojo con el contrataque en la justicia por Sartor AGF, que es lo que hacen cuando los pillan. Esto va a terminar en el TAS…”, sentenció Guarello.

Y es esta última frase de Guarello la que va cargada de ácido e ironía. Cabe recordar que Azul Azul denunció a Colo Colo y su DT, Jorge Almirón, por las instrucciones que aparentemente entregó el entrenador estando suspendido. La intención era quitarle los tres puntos al Cacique, en plena pelea por el título, en medio de otro escándalo que daba más luces los rumores por nexos entre los operadores de la U y Huachipato.

Tras perder las dos instancias en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, Azul Azul acudió al TAS denunciando los fallos perdidos, una situación que de una u otra forma, mantiene en la incertidumbre por el título conseguido por Colo Colo. Mientras, Guarello le recomienda a Clark y Sartor acudir al TAS por el propio escándalo financiero en la concesionaria de la U.

