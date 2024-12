El presente de Universidad de Chile es un escándalo y polémica de proporciones a nivel de trasparencia financiera-legal por el accionar de Azul Azul. O mejor dicho Sartor, ahora ex controladora de la concesionaria.

Fue la misma Comisión para el Mercado Financiero quien le pegó al presidente de Azul Azul, Michael Clark, al exigir la extinción de Sartor AGF por chanchullos en sus maniobras. Suelto de cuerpo y sin ninguna vergüenza, el directivo compró particularmente la propiedad que había quedado disponible para convertirse en el nuevo y prácticamente único dueño de la U.

Para entender mejor el contexto, en Deportes en Agricultura, Francisco Sagredo explicó que Clark “pasó de ser un accionista representante de otros accionistas a tener el 90% de la propiedad del club, el 100% de Tactical Sport por 5,7 millones de dólares. ¿Eso vale la U?”.

Ahí metió la cuchara Cristián Caamaño, indignado y en tono ácido, en picada contra el cuestionado presidente de Azul Azul: “cómo el año 2022, esta misma gente encabezados por Michael Clark, porque era la única cara visible, en ese momento, compraron ese mismo 90% más el 10% de Antumalal en 15 millones de dólares”, dijo el periodista.

Clark compra la U a precio de huevo

Agrega Caamaño que: “entonces la U venía de pelear el descenso dos años, sin ningún futbolista que valiera la pena fichar desde la U, porque no habían aparecido ni Osorio ni Assadi, con una barra descontrolada después del estallido social, inmanejable para la dirigencia, y después la incertidumbre de quiénes eran los propietarios de esta Sartor”.

Caamaño acusa grave falta de Michael Clark, esta vez no a nivel financiero, sino directamente hacia la U.

“Dos años después, con una Universidad de Chile clasificada a Copa Libertadores, una U que te asegura estadio lleno cada 15 días, con jugadores revalorizados y un futuro mucho más optimista que el 2022, la U vale dos tercios menos”, complementa.

Caamaño añade: “eso en qué negocio real puede creer la gente que está bien hecho… salvo que haya una maniobra oscura detrás que esté sucediendo y por eso la Comisión para el Mercado Financiero le dio tres días hábiles para dar explicaciones. No se informó ni la venta de acciones”.

Clark desaparecido: “un mes la U no funcionó”

Por otro lado, el rostro de la 92.1 FM revela otro escándalo de proporciones al asegurar que Clark, en el último tiempo, estuvo tan desaparecido que la U simplemente no funcionó a nivel organizativo. ¡No había nadie que tomara decisiones o resolviera!

“Me dijeron de la U que estaba tan desaparecido Clark del CDA, porque antes iba todos los miércoles, no por esto, sino que hace muchos meses, cuando todavía se desarrollaba el campeonato… no había nadie que supiera qué pasaba. Hubo un mes en que la U no funcionó porque no estaba el presidente”, cuenta.

Sostiene que “el resto de los directores son fantasmas que obedecen a Clark, y los otros dos son minoría sin voz ni voto. Si no aparecía Clark no había forma de resolver los temas. Entre que la U fue campeona de la Copa Chile y la aparición de Clark en el CDA el otro día, no hubo comunicación alguna”.

“Ni hubo Gustavo Álvarez ni Manuel Mayo, ni algún otro importante personero del club, que pudiera tomar decisiones deportivas o resolver algo, Clark no aparecía. Ni por último para decirle: ya, pongámonos serios, tenemos un año importante por delante. A ese nivel de desaparición estaba Michael Clark en el último tiempo, hasta que apareció dos días antes de que la CMF lo obligara a disolver su empresa”.

