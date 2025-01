El nombre de Octavio Rivero se ha transformado en una verdadera obsesión para Universidad de Chile. La carta uruguaya es el gran anhelo de Gustavo Álvarez y por quien la dirigencia de Azul Azul está apostando todas su fichas en este mercado.

Las negociaciones no han sido para nada fáciles, ya que todavía no hay un acuerdo entre la U y Barcelona de Guayaquil, club dueño del pase del ex Colo Colo. Los ecuatorianos tiene en alta estima a Rivero, pidiendo una cifra imposible para los azules.

Por lo mismo uno que salió a dar su visión al respecto fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dejó en claro su rechazo a que Rivero llegue a la U.

“No es el gran nombre que yo esperaba en la U”

El ex delantero afirmó que “Rivero desea venir a la U, pero es un muñequeo. Yo no pagaría tres palos verdes o un millón y medio por este jugador como lo está pidiendo el Barcelona”.

ver también "Se queda aunque sea jugando con los juveniles": en Barcelona complican salida de Octavio Rivero a la U de Chile

“Yo tengo la impresión de que Gustavo Álvarez quiere a este chico. Su primera etapa fue buena en el futbol chileno, la segunda no mucho. Si el técnico lo considera, uno debe entenderlo”.

“No es el gran nombre que yo esperaba en Universidad de Chile. El gran nombre, el gran 9 no llega y para mí Rivero no lo es. Si lo quieren tendrán que romper el chanchito”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Los números de Octavio Rivero en Barcelona de Guayaquil

El delantero uruguayo ha jugado 18 partidos con el Barcelona de Guayaquil, siendo 15 por el torneo local, uno por la Copa Ecuador y dos en la Sudamericana. En ellos se matriculó con once goles y una asistencia en 1499 minutos de acción.

ver también Barcelona no vende a Octavio Rivero: Así fue la escuálida última oferta de U de Chile

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Los azules por su parte verán acción ante Deportes Recoleta por el Grupo G de la Copa Chile hoy miércoles 29 de enero desde las 19:00 horas en el Bicentenario La Florida.