Representante de Ojeda avisa que ofertas no le faltan ante casi seguro adiós de la U: “Me han llamado de Grecia y Argentina”

El tiempo de Emmanuel Ojeda en Universidad de Chile parece estar sentenciado. Lamentablemente el argentino ha jugado poco y nada con Gustavo Álvarez en la banca y todo apunta que será uno de los que deba armar maletas al término de la primera rueda.

Juan Calabrese, representante del volante trasandino, aseguró que a pesar de su poca continuidad, ofertas de trabajo no le faltaran ante un casi seguro adiós del cuadro universitario.

“Hay rumores, pero no tengo nada. Clubes de Chile me preguntan varios, me han llamado de Grecia y del fútbol argentino también”, señaló Calabrese en charla con Cooperativa Deportes. Dentro del medio local, lose que toman fuerza como próximo equipo de Ojeda son Everton y Deportes Iquique.

“Vamos a esperar al fin de semana para saber si nos vamos o no. Obviamente no lo tienen en cuenta, nos vamos a ir. Vamos a buscar la salida y de la mejor manera. A él le queda un tiempo más (para decidir); tiene hasta diciembre de 2025. Si no tiene minutos, vamos a buscar la salida como sea”, concluyó el representante.

Desde su arribo a la U a mediados del 2022, Ojeda ha disputado un total de 50 partidos, donde anotó un gol y entregó una asistencia en 3643 minutos de juego. No es el único que preparará maletas si no suma minutos, ya que también se habla que Nicolás Guerra y Jeison Fuentealba consideran partir si es que siguen sin jugar con Gustavo Álvarez.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo encuentro de los azules será ante Everton este domingo 2 de junio desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito. Los viñamarinos vienen de caer por 1-0 ante Huachipato en el CAP y marchan octavos con 21 unidades.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.