En su segunda temporada vistiendo la camiseta de Universidad de Chile, Matías Zaldivia se ha consolidado como uno de los referentes dentro del camarín, en una situación que la dirigencia de Azul Azul ha valorado.

Enterrando su paso de años por Colo Colo, el defensor nacionalizado chileno es el segundo capitán de la U, lo que en la concesionaria quieren que se mantenga por varias temporadas, luego de la renovación de contrato.

Zaldivia firmó hasta fines de 2026, por lo que proyecta terminar su vínculo con los azules a días de cumplir los 36 años, lo que puede marcar el final de su carrera como un jugador clave en la interna bullanguera.

Una situación que conversó en el programa de YouTube “Mediapunta”, donde asegura que siempre le preguntan por el final: “¡Ya me quieren retirar, pará!”.

¿El final en la U?

Dentro de la alternativa para el futuro en su carrera deportiva, está presente el finalizar y colgar los botines en Universidad de Chile, algo que ya evalúa Matías Zaldivia.

“Sí, me encantaría porque encontré un lugar en el que estoy bien, tranquilo. La verdad, es que la gente me tiene un cariño muy grande y yo también a ellos así es que ojalá, que sigamos muchos años”, comentó.

En ese sentido, asegura que es algo que debe evaluar con la familia: “Creo que sí, es hasta que yo me retire y que no el fútbol me retire. Tomaré la decisión, antes que el fútbol me retire a mí”.

“Es una decisión familiar que no pasa por mí todavía. No está decidido, pero a los dos nos tira volver a Argentina. Mi lugar y mi nombre está en Chile, si quiero seguir ligado debo ser acá. Hice el curso, pero veo que los técnicos están más solos que un perro, lo pienso”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Unión Española el domingo 7 de abril desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la séptima jornada del Campeonato Nacional 2024.

