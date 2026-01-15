Universidad de Chile ha tenido importantísimos movimientos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde ha presentado cuatro refuerzos para el plantel del equipo de Francisco Meneghini.

Por lo mismo, la U está a la espera de una importante decisión para saber si es necesario traer otro refuerzo, pese a que desde un inicio se dijo que serían cinco las incorporaciones.

Pese a esto, este domingo se tomarán determinaciones, luego de los dos amistosos que disputen ante Racing en Concepción, donde Paqui Meneghini deberá contar la verdad.

Esto, porque el técnico ha hecho un análisis de dos semanas de pretemporada, donde los puestos que todavía están con dudas tienen que ver con el sector izquierdo de la cancha.

Paqui Meneghini tiene la última opción de sumar un refuerzo. Foto: U de Chile.

ver también U de Chile toma una decisión final: ¿Cierran el mercado de los refuerzos?

La U tomará una decisión final tras Racing

En Universidad de Chile están muy conformes con su mercado de fichajes, donde en la interna aseguran que cumplieron con todo lo solicitado y con los planes A en refuerzos.

Publicidad

Publicidad

Así también lo dio a entender el periodista Cristián Caamaño, quien explica que, a diferencias de otros años, la U supo negociar de buena manera para traer lo que se habían propuesto.

“La U no cometió errores, porque en la U llegaron los cuatro planes A. Es un éxito para Manuel mayo, que cierra un verano casi perfecto antes de arrancar el torneo. Importa como juega el equipo y la pega del director deportivo es traer lo mejor y la U fue solo por sandías caladas”, explicó.

¿Cuántos refuerzos tiene la U?

Universidad de Chile tiene tres refuerzos que han sido presentados y en pretemporada, que son Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Romero, mientras esperan el arribo del goleador Juan Martín Lucero.

Publicidad