U. de Chile

U. de Chile celebra una gran noticia: recupera a un lesionado en momento clave

U. de Chile se prepara para un mes intenso. Por eso, celebra el regreso de un jugador que estaba lesionado.

Por Javiera García L.

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTU. de Chile celebra: recuperó a un lesionado

U. de Chile regresó a los entrenamientos para disputar un mes fundamental. Los azules vuelven a la competencia el lunes 13 contra Palestino en la Liga de Primera. Después, se concentrarán en la llave contra Lanús en Copa Sudamericana y el clásico universitario entremedio.

En el inicio de las prácticas, importantes jugadores estuvieron ausentes. Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi están concentrados con la Roja para el amistoso contra Perú, por lo que no llegaron al Centro Deportivo Azul para el regreso a los trabajos de Gustavo Álvarez.

También se mantiene lejos de los entrenamientos Matías Sepúlveda, quien sufrió un desgarro y se estaría quedando fuera de la llave internacional que se disputará el 23 de octubre en Chile y el 30 en Argentina.

Pero hay buenas noticias. Según informó Emisora Bullanguera, Marcelo Díaz superó su desgarro y volvió a entrenar de manera normal después de perderse los partidos contra Alianza Lima y Deportes La Serena.

Marcelo Díaz entrena con sus compañeros en U. de Chile | Photosport

U. de Chile vuelve a los entrenamientos

Ahora, habrá que ver si Marcelo Díaz vuelve a ser titular para el partido contra Palestino el 13 de octubre o si es reservado para la llave contra Lanús en la Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez deberá tomar varias decisiones para el regreso a la competencia contra Palestino. Se suman más bajas: Franco Calderón debe cumplir su última fecha de castigo tras ser expulsado en el Superclásico, mientras que Fabián Hormazabal también fue sancionado por su expulsión contra La Serena.

