U. de Chile avisa tras debut triunfal ante Audax: "No está el plantel cerrado"

En el fútbol, el trabajo se hace más agradable cuando se gana, y así lo ven en Universidad de Chile, quien luego de la victoria por 1-0 ante Audax Italiano, dejó muy en claro que todavía cuentan con espacio dentro de su plantel para sumar incorporaciones.

Así lo manifestó Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, en diálogo con Radio Cooperativa, donde advirtió que en la semana se reunirá con el entrenador Gustavo Álvarez para conocer de su boca si es que necesita un jugador más para su equipo.

“Este plantel me deja muy contento, muy ilusionado, no sólo por ellos, sino que por el cuerpo técnico. Hasta ahora, el trabajo ha sido muy bueno. Y tal como dijo el entrenador, el plantel no está cerrado hasta que se cierre el libro de pases. Esa posibilidad te dan las bases del campeonato”, asegura el directivo de la U.

En esa línea, Mayo agrega que “queremos aprovechar el tiempo hasta lo último que se pueda, porque estamos con el grueso del plantel, pero no lo podemos dar como cerrado aún“, quien adelantó que, pase lo que pase, Renato Cordero no se moverá de la institución.

“Es un jugador de la casa, vivió en nuestra residencial, lo hemos acompañado, es uno de los jugadores más inteligentes que tenemos, es uno de los más trabajadores, tiene mucho futuro, puede jugar en muchos puestos, entonces estamos convencidos que va a ser muy útil para Gustavo“, finaliza el dirigente azul.

¿Cuántos refuerzos tiene U. de Chile para 2024?

Además de la llegada del técnico Gustavo Álvarez, el Romántico Viajero cuenta actualmente con siete nuevas incorporaciones, las que fueron lideradas por Marcelo Díaz, quien volvió a la institución tras 11 años y hoy porta la jineta de capitán.

A Carepato se les debe sumar las llegadas del arquero Gabriel Castellón; los defensas Fabián Hormazábal y Franco Calderón; el volante Matías Sepúlveda; más los delanteros Maximiliano Guerrero y Luciano Pons.

¿Llegará algún refuerzo más para U. de Chile?

