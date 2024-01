El mercado de pases de 2023 fue bien polémico en Universidad de Chile, desde los anuncios del arribo de dos jugadores que venían de archirrivales de los azules, lo que hizo que los hinchas inflaran las críticas.

Cristopher Toselli, formado en Universidad Católica, y Matías Zaldivia, con años y campeón en varias oportunidades con Colo Colo, cruzaron la vereda y se transformaron en jugadores azules.

Pese a que en su momento recibieron muchas críticas, el portero cuenta que ambos conversaron en un momento para poder apoyarse, con una situación similar, además de ver cómo sería su futuro en el club.

Tanto así, que ambos terminaron siendo titulares en la U de Mauricio Pellegrino, además de ser renovados y ganarse poco a poco el respeto de los hinchas bullangueros.

Una especial charla

Más allá de que nunca fue un tema serio de conversación, el meta recuerda que en una oportunidad si lo hablaron, en una concentración para apoyarse en todo momento.

“Sí, no fue una conversación en específico, pero sabíamos que en la historia sería perjudicial si no éramos profesionales, si no nos entregábamos al máximo o no dábamos algo extra”, comentó Toselli en una conversación con ESPN.

Es más, asegura que fueron paso a paso generando cariño, tanto así que destaca la figura de Matías Zaldivia, quien dobló la mano, siendo llamado a la selección chilena y, además, transformándose en un referente del camarín.

“Matías no salió bien de Colo Colo y acá se metió en la selección y en los Juegos Panamericanos. Fue una revancha, se lo dije. Es un ejemplo para todos por su profesionalismo oy es referente en el plantel”, reveló el portero.

