El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina. Albos y azules se enfrentarán este domingo 10 de marzo en el Estadio Monumental, recinto donde el Cacique no cae en esta clase de encuentros desde hace ya largos 23 años.

Pese a este importante invicto del Cacique a la verdadera maldición que azota a los laicos, hay bastante confianza en las huestes azules para este partido.

Así lo dejó en claro César Vaccia, último DT que supo lo que es ganar con la U en el recinto de Pedrero. En charla con el sitio Bolavip Chile, el ex entrenador de 71 años declaró que “pareciera que vamos en buen camino. Hace mucho la U no ganaba dos partidos seguidos y menos un partido afuera”.

“Creo que están dando pasos significativos para tener confianza, para creer en el fútbol que tienen. Los hinchas están esperanzados de que ya tenemos un equipo para ir al Monumental y luego de 22 o 23 años, ganar ese partido que tanto esperamos”, agregó.

Sobre lo que debe plantar Gustavo Álvarez el domingo, Vaccia valoró que “cada entrenador tiene su librito. Yo creo que tienen que jugar, esa es la palabra. El fútbol, por más competitivo que sea, no deja de ser un juego. No tienen que ir con esa presión excesiva si no jugar y hacer lo que más les gusta”.

“Pensar en la satisfacción que podrían tener como equipo y la alegría que le podrían dar a los hinchas de una vez por todas, ganar en el Monumental. Creo que están preparados. Hay que trabajar en la parte psicológica, motivacional y creer en sí mismo. Hay que entrar con confianza, no excesiva, pero darse cuenta que son capaces de ganar”, añadió el ex DT azul.

Para cerrar y analizando el rival, el bicampeón con la U afirmó que “Colo Colo va a venir desgastado, por el viaje a Paraguay y tener que jugar el domingo, nuevamente. No pueden hacer tantos cambios y es por eso, creo que la U tiene una pequeña ventaja esta vez”.

¿Cuándo se jugará el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 10 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024.

