El refuerzo de Universidad de Chile que llega invicto al Superclásico: "No he perdido ninguno"

El Superclásico se toma el fútbol chileno, donde el domingo Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el estadio Monumental, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Un duelo especial para los azules, porque desde el año 2001 que no logran salir con un triunfo ante los albos desde ese reducto, lo que da una presión extra en cada temporada al plantel bullanguero.

Pero hay un refuerzo que también se jugará su estadística ante Colo Colo, porque desde que arribó al Centro Deportivo Azul confesó que nunca ha perdido un choque ante su clásico rival.

Franco Calderón lo contó en una entrevista con Redgol, donde aseguró que el encanta jugar estos partidos especiales, por todo lo que rodea estos encuentros que mueven a la gente.

Por el invicto

Desde que Calderón se puso la camiseta de Universidad de Chile que los hinchas le están recordando la mala racha ante los albos, cosa que quieren terminar con la racha de partidos ganados que trae la U en el torneo.

“Lo escuché, me lo dijo un nene, yo no he perdido ningún clásico. Pero es el día a día, partido a partido, pero cuando llega la semana de clásico se vive de diferente manera y no hay nada más lindo que ganar un clásico“, comentó en esa oportunidad a Redgol el defensor argentino.

Algo que sigue manteniendo, luego de que Gustavo Álvarez quisiera cuidarlo en el entretiempo ante Deportes Copiapó, por una tarjeta amarilla, donde se mentaliza en la visita al Monumental.

“Como todo jugador es nuestro objetivo, a quién no le gustaría ganar un clásico. Ahora cambiamos el chip pensando en el clásico que se viene”, precisó el argentino.

¿Cuántos clásicos disputó Franco Calderón?

Franco Calderón jugó seis clásicos en Argentina defendiendo la camiseta de Unión de Santa Fe, ante Colón, donde lleva cinco empates y una victoria, además que le mostraron tres tarjetas amarillas.

¿Hace cuántos años la U no gana en el Monumental?

La última victoria de Universidad de Chile ante Colo Colo en el estadio Monumental fue el 9 de septiembre de 2001, con un marcador a favor por 3-2 del equipo que dirigía el técnico César Vaccia.

