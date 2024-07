Maximiliano Guerrero y Fabián Hormazábal se lesionaron y no estarán ante Cobresal. La banda derecha de U. de Chile enciende las alarmas para el Superclásico.

Universidad de Chile vuelve al Campeonato Nacional y se enfoca en el duelo contra Cobresal, aunque no ha sido sencillo. La previa estuvo marcada por la polémica que rodea a Marcelo Morales y, también, por dos bajas importantes: Maximiliano Guerrero y Fabián Hormazábal.

Los hombres de la banda derecha de la U no viajaron al norte, por lo que no estarán en el debut azul en la segunda rueda. Pero no solo eso. El grado de sus lesiones encienden las alarmas en el Centro Deportivo Azul y preocupan de cara al Superclásico del próximo 10 de agosto.

Según reveló Emisora Bullanguera, Guerrero y Hormazábal se realizaron exámenes médicos y ambos tienen tiempos de recuperación entre dos y tres semanas. El Superclásico contra Colo Colo está justamente a tres semanas. Ambos podrían llegar muy justo contra los albos.

Maximiliano Guerrero presenta un desgarro en un músculo de la cadera, mientras que Fabián Hormazábal sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. Habrá que ver si podrán ser titulares para el Superclásico. Antes, los azules enfrentan a Cobresal, Audax Italiano y Deportes Copiapó.

Guerrero y Hormazabal, otro dolor de cabeza para Gustavo Álvarez

Maximiliano Guerrero y Fabián Hormazabal son piezas importantes del equipo de Gustavo Álvarez, quien los utilizó en todos los partidos de la primera rueda del Campeonato Nacional. Sus lesiones son una tremenda baja para el DT de Universidad de Chile en el inicio de la segunda rueda.

Ambos aparecían como titulares frente a Cobresal, de acuerdo a los entrenamientos de la semana en el Centro Deportivo Azul. Ante sus ausencias, Juan Pablo Gómez y Matías Sepúlveda aparecen como posibles novedades en la formación para este domingo 21 de julio.

