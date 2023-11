Pese a la larga pausa que hubo para prepararse, Universidad de Chile no logra salir de su mal momento. El Romántico Viajero cayó por 1 a 2 ante Everton y se llenó de dudas previo al Clásico Universitario con la UC.

El presente del elenco estudiantil no es el mejor ni tampoco empezó ahora. Desde hace ya varios años que el Bulla no levanta la cabeza y está lejos de ser protagonista en el fútbol chileno, lo que tiene a muchos hinchas molestos.

Pero mientras algunos piden la salida de Mauricio Pellegrino, un histórico rema contra la corriente. Diego Rivarola se refirió al momento que vive la U y dejó en claro que la solución no es sacar al entrenador, sino que va a algo más profundo.

Diego Rivarola pide no sacar a Mauricio Pellegrini y dispara contra la U

El delicado presente de la U, hoy fuera de la lucha por copas internacionales y en crisis desde hace años, cansó a los hinchas. Diego Rivarola se sumó a la molestia y dejó en claro que la solución no pasa por quitarle el puesto a Mauricio Pellegrino en la banca.

En la última edición de ESPN F90, el ídolo del Bulla se refirió a los rumores que hablan de un adiós del DT si pierde el Clásico Universitario. “Me guste o no me guste Pellegrino, aunque no esté jugando bien, el momento de la U va más allá del técnico”, lanzó.

Para Diego Rivarola, el problema de Universidad de Chile no pasa por el entrenador. “No sé si el cambio de técnico es la solución, yo creo que no. Y no es que sea fanático de Pellegrino ni nada, pero no creo que sea la solución”:

Goku dejó en claro que tampoco se arregla todo con refuerzos, deslizando una crítica a la dirigencia del elenco estudiantil. “No es fácil el tema de la U, va más allá del técnico y los jugadores”.

En esa misma línea, puso la localía y la directiva como parte del problema. “Eso es uno de los puntos (no tener estadio) y casi no tiene solución. (Los dirigentes) Parte, que tampoco es fácil”.

“No es sólo decir cambiar esto y esto. Es difícil, es complicado. Quizás tengan que hacerse cambios de raíz, pero esta U no se parece a la histórica. Y no lo digo por esta”, sentenció.

¿Cuándo juega la U el Clásico Universitario?

Universidad de Chile se prepara para visitar a Universidad Católica en el Clásico Universitario. El duelo está programado para este sábado 11 de noviembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

¿Qué partidos le quedan a la U esta temporada?

Universidad de Chile tiene un duro cierre de temporada. En las cuatro fechas que quedan se mide con Universidad Católica, Coquimbo Unido, Cobresal y Ñublense. Todos los equipos luchan por copas internacionales, por lo que tendrá un peso extra.

