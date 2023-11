Rivarola queda en shock con la crítica de un periodista: "La U no calienta a nadie"

Universidad de Chile está completando una nueva temporada para el olvido en el Campeonato Nacional, en un sufrimiento que se está haciendo costumbre para sus hinchas.

Si bien, en esta oportunidad, no corre peligro por la zona de descenso, hay una opción de que nuevamente no alcance uno de los cupos para las copas internacionales, lo que habla del presente de los azules.

Por lo mismo, la crítica al plantel de Mauricio Pellegrino va mucho más allá de su actual momento, donde el periodista Francisco Sagredo fue muy duro con la U con sus pauperrimas campañas.

Una declaración que llegó al corazón de los bullangueros, con uno de sus referentes presentes, Diego Rivarola, quien veía en estado de shock cómo le daban con todo al club.

La crítica del periodista

Hace varias temporadas se buscan respuestas por lo que está viviendo Universidad de Chile, donde pese a cambios en directivas, jugadores y dirigentes, sigue naufragando en los torneos.

“Yo lo que creo que le pasa a la U, y esto es intangible. La U es un equipo que perdió el alma. La U hace años, uno, dos, tres, cuatro años que no calienta a nadie”, comenzó explicando.

“La U tuvo siempre eso y no sé si es culpa de Azul Azul, no sé si de Sartor o el técnico de turno. Pero la U durante 30 años no fue campeón, pero tenía algo, por eso ese arraigo popular, por eso llenaba estadios”, enfatizó.

El periodista de ESPN siguió expresando su parece al momento de la U, donde creen que ya no es el mismo equipo desde hace un tiempo y que por eso pasa por las malas rachas.

“Después tuvo una buena época en el segundo lustro de los 90. No sé qué es. Lo digo con respeto por la institución. Antes la U tenía algo que incluso andando mal resultaba algo y se hablaba de la garra del león. Hoy no tiene nada”, destacó.

“Algo le hicieron a ese equipo que pasan jugadores, han cambiado el plantel 15 veces los últimos años, pasan los equips y no rinde nadie. Yo no sé lo que hicieron”, finalizó.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

Universidad de Chile debe visitar a Universidad Católica, en el Clásico Universitario, el sábado 11 de noviembre a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura.

