La Copa Sudamericana 2025 puede tener una final impensada hace un tiempo para los hinchas, pero que está dentro de las probabilidades: Universidad de Chile en contra de Jorge Sampaoli.

Tal como los azules, el técnico argentino está con el Atlético Mineiro en los cuartos de final del torneo internacional, por lo que perfectamente puede ser una opción de un choque en la gran definición en Paraguay.

Algo que ganó un poco más de sentimentalismo con un sueño que contó el periodista Francisco Sagredo, que, con un tono irónico, reveló esa imagen que le había dado su almohada.

Fue en Deportes en Agricultura donde el conductor del espacio matinal apuntó a una imagen en su cerebro de la U dándole un toque al equipo de Sampaoli, mientras el entrenador estaba a los combos.

Jorge Sampaoli con el buzo de Universidad de Chile. Foto: MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

ver también Dirigiría a un chileno: el nuevo equipo que quiere a Jorge Sampaoli como entrenador

¿La final de U de Chile vs Jorge Sampaoli?

Un extraño momento se vivió en Deportes en Agricultura, justo cuando se hablaba de las opciones que tiene Universidad de Chile de enfrentar a Atlético Mineiro en una hipotética final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Mientras Cristián Caamaño explicaba las llaves que se podrían dar en semifinales y que deberían superar para que esto se haga realidad, todo fue interrumpido por Francisco Sagredo.

“¿Sabes qué soñé? Una final de Universidad de Chile contra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en la banca, mientras la U dándole un toque en la cancha”, comenzó su relato, ante la risa de Patricio Yáñez.

Fue el momento donde vino el clímax del sueño del conductor, que le puso una cuota de humor: “El chico vuelto loco agarrándose a cornetes, igual que cuando se zafa”.

Publicidad

Publicidad