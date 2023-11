El último entrenador que logró clasificar a Universidad de Chile a una copa internacional fue Rafael Dudamel, que estuvo al mando de los azules en la Copa Libertadores 2021, aunque quedaron eliminados ante San Lorenzo en fase previa a los grupos.

Si bien en la actualidad luchan por meterse en la Copa Sudamericana, de la mano del técnico Mauricio Pellegrino, en un panorama que se ve bien complicado a dos fechas del final del torneo, un ex gerente deportivo entregó detalles del trabajo que hicieron con el venezolano al mando.

Una labor que estuvo cargada a las polémicas internas, luego de revelar que los jugadores no les gustaba mucho la forma que tenía el ex portero de la selección de Venezuela con sus dirigidos.

Tanto así, que incluso tuvieron que hacer una reunión de emergencia para calmar las pasiones, donde se dijeron de todo para poder sacar adelante la situación que se veía complicada.

La interna en llamas

Fue Sergio Vargas, que en ese momento era el director deportivo de la mano de Rodrigo Goldberg, quien entregó los detalles de un camarín que estuvo cerca de explotar en varias oportunidades.

“Salió tercero. En su ciclo logramos clasificar a la Copa Libertadores, creo que esa fue la última vez que el club llegó a ese torneo. Además no peleamos por el descenso ni la promoción”, explicó.

Pero el trato que tenía Dudamel con sus jugadores no era de los mejores, tanto así que los más grande estaban muy molestos con la situación que vivían todos los días en el CDA.

“Los jugadores lo querían matar. Tuvimos una reunión con los referentes y no lo aguantaban. Dudamel no tenía buena llegada. Nosotros buscamos a Garnero y Heinze, pero no llegaron. Necesitábamos un entrenador que sacara resultados y por descarte llegó Dudamel”, precisó.

Autocrítica

Con Dudamel la U tuvo un polémico partido en Copa Libertadores, donde fue eliminada por San Lorenzo, en un duelo que afrontó en Buenos Aires con un plantel lleno de juveniles.

Esto, por una masificación del Covid 19 dentro de su plantel, tras una reunión, no autorizada, de sus jugadores con el entrenador, donde luego aparecieron muchos casos positivos.

Pese a esto, Superman hace una autocrítica por no reforzar de buena manera el equipo, donde asegura que el presupuesto no era el que se tiene actualmente en lo azules.

“Nosotros tuvimos el 10% de lo que se gastó en los últimos años. El año 2020 fue de las menos perdidas del último tiempo. Todos nos equivocamos, pero tratamos de hacerlo lo menos posible con el Polaco”, cerró.

¿Cuándo fue la última participación internacional de U. de Chile?

Fue en el año 2021, cuando compitieron en la fase previa de la Copa Libertadores y fueron eliminados por San Lorenzo de Argentina, en un polémico partido donde los azules fueron con equipo juvenil.

