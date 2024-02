En la U no pasó inadvertida la broma que hizo Arturo Vidal con el estadio de los azules cuando iba en helicóptero camino a su presentación como refuerzo de Colo Colo. “No se ve”, comentó el Rey. Después aclaró que eso no lo había dicho él, irónicamente por cierto.

Hubo un jugador retirado que totalizó más de 150 partidos con la camiseta de Universidad de Chile que no dejó pasar la broma. Se trata de Martín Gálvez, autor de 50 goles en dos ciclos como delantero del Romántico Viajero. En una conversación con BolaVip respondió con todo. Incluida una alta dosis de clasismo.

“No me preocupa lo que diga un picante como Vidal”, apuntó el popular Tincho, quien también jugó en el Vitoria Guimarães de Portugal y por dos clubes en México: Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. “La U es el equipo más querido del país”, agregó Gálvez.

Y prosiguió con su respuesta. “Representa a la universidad más importante del país. Hay mucho académico y gente ilustrada que sigue a la U”, manifestó el Tincho Gálvez, como si no hubiera más hinchas de otros equipos que calzaran con esa descripción.

Tincho Gálvez defiende a la U de Vidal: lo trata de “maleducado” y “picante” por la provación del estadio

El ex delantero de la U quiso dejar más clara su postura respecto de Arturo Vidal y la broma en torno al estadio que varios tomaron como una provocación. “No me preocupa lo que diga un mal educado como Vidal, dudo que haya terminado el cuarto medio”, apuntó el Tincho Gálvez, quien parece haber hablado mucho más de sí mismo que del único refuerzo que tiene Colo Colo hasta ahora.

“Hasta sospecho que muchos lo ayudaron a sacar el tercero y cuarto. No está al nivel de Universidad de Chile, donde somos otra raza y otro nivel de personas”, sentenció el ex O’Higgins, Deportes Concepción y Audax Italiano, quien hoy tiene 61 años. Por el momento, el Bulla cuenta las horas para jugar un nuevo amistoso de pretemporada.

Será ante Huachipato en la región del Bío Bío, donde Gustavo Álvarez saldrá con lo mejor que tiene disponible para desafiar al equipo que condujo a ganar el título en el Campeonato Nacional 2023 al mediodía deeste 4 de febrero. En tanto, el Cacique tuvo que cambiar los planes por el gravísimo incendio que afecta a Viña del Mar y Valparaíso, pues fue suspendido el amistoso ante Independiente del Valle.

