Un especial video liberó Colo Colo en su Youtube oficial, donde se pueden ver detalles del viaje en helicóptero que realizó Arturo Vidal para su presentación en el estadio Monumental.

Según se puede ver en el registro audiovisual, todo comenzó a las 18.50 horas en el Aeródromo Chicureo, donde el King llegó vestido con la indumentaria del Cacique para volar por Santiago.

Fue el momento donde recibió instrucciones de viaje hasta Pedrero, donde los pilotos también aprovecharon para tomarse fotografías y firmar algunas camisetas.

Mientras las casi 40 mil almas disfrutaban de la cumbia en el estadio Monumental, Vidal seguía la transmisión desde un teléfono celular, donde se le veía emocionado por lo que iba a vivir minutos después.

Entrevista en los cielos

Volando por los cielos de Santiago, Arturo Vidal dio una entrevista para las redes sociales de Colo Colo, donde reflejaba la emoción que tenía en el momento de su presentación.

“Voy como un niño. Estoy muy nervioso, con cosas en el estómago, viendo que está lleno, que me están esperando es algo soñado. Desde ayer que no duermo bien, pero agradecido de la gene y Dios por tanto cariño”, comentó Vidal.

Dentro del cuestionario se le preguntó si se daba cuenta de lo que significa para los hinchas, donde el King dejó claro que todavía no aterriza por lo que vive.

“Va a llegar el momento en que me dé cuenta de todas estas cosas. En este momento no me doy cuenta. Es un sueño que mucha gente quería que volviera. Que me reciban así, no sé si en otros países será igual, pero es algo histórico que va a quedar en la historia”, precisó.

El chiste para la U

Dentro del video Vidal preguntaba algunas cosas a los pilotos, como, por ejemplo, dónde estaba el estadio Monumental, por lo que lo ayudaban a mirar a la distancia.

Fue el momento en que uno de los que iba a cargo le dijo que “el estadio de la Universidad de Chile no se ve de acá arriba”, sacando una risa del King en las alturas.

“No, ese no se ve. No hay”, dijo entre risas Arturo Vidal, aunque de inmediato dejó en claro que “ese no fui yo, ah”.

Revisa al viaje del King

