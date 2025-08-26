Una de las mayores goleadas de los últimos diez años se registró en el Brasileirao. Flamengo no tuvo piedad ante el Vitória y lo superó por 8-0, y dejó como gran damnificado al estratega que pidió la contratación de Matías Sepúlveda por más de un millón de dólares.

Resultado que deja en puestos de descenso y por lo mismo la dirigencia decidió tomar cartas en el asunto. Es que, una hora tras el pitazo final, se decidió por sacar a Fábio Carille del cargo.

“El Esporte Clube Vitória anuncia la destitución del entrenador Fábio Carille. Le agradecemos su profesionalismo y le deseamos lo mejor en su carrera”, fue el escueto comunicado para despedir al estratega. Lo que se registró en medio de las burlas de los hinchas, quienes pidieron el cambio de nombre a Derrota FC.

¿Qué pasó con Matías Sepúlveda?

Pero el nombre de Fábio Carille generó repercusión en el país, ya que tuvo en la mira al lateral de Universidad de Chile, Matías Sepúlveda.

El “Tucu” tenía todo prácticamente arreglado para emigrar a Brasil. “Quiero que llegue otro jugador. La competencia por los puestos será mayor, y el nivel subirá. Si llega estaré contento”, recalcó Carille sobre el fichaje del chileno.

Incluso se dijo que se despidió de familia y compañeros de club para emigrar al Brasileirao. Lo que contempló 1,2 millones de dólares en la transacción. Pero los problemas dirigenciales entre Azul Azul y su agencia de representación, le pasaron la cuenta y se quedó en la U finalmente.