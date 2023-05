El mercado de pases promete no tener freno en el mes de junio, por lo mismo, a poco de comenzar el mes, varios son los nombres que rondan por Universidad de Chile, aunque uno es pedido por un destacado técnico nacional.

Se trata de Fabián Orellana, quien tras su salida de Universidad Católica saltó a King’s League de España, para aguardar su futuro en el fútbol.

Opción

Si bien el propio jugador ha destacado que no está apurado ni que nadie lo ha llamado por alguna propuesta concreta, un ex entrenador quiere darle una ayudita.

Se trata de Raúl Toro, quien lo tuvo en un histórico Audax Italiano, quien abre las puertas para que Orellana se vista de azul.

“Por el esquema de Pellegrino cae de cajón y muchas veces con Assadi juega con rombo. Vamos a ver los recibimientos, también. En Audax yo lo tenía de regalón, lo palmoteaba, pero en Católica Holan tiene a los de su corral, poh. Es por eso que no rindió”, comentó en conversación con Bolavip.

En ese sentido, el técnico asegura que su regalón todavía tiene mucho que dar en el país, por lo que pide una nueva oportunidad.

“No se le va a olvidar de la noche a la mañana y físicamente no creo que tenga problema. Yo tenía dos esquemas en Audax Italiano y Fabián jugaba arriba con Di Santo o por derecha con tres volantes ofensivos”, detalló.

Pese a esto, hace la salvedad que hace tiempo no sabe cómo está Orellana, pero que cree que puede ser un gran aporte, en un equipo con grandes objetivos.

“Sí, por supuesto. En cualquier club de Chile podría jugar, aunque no sé cómo está Fabián, no sé si está entrenando. A mí me gustaría mucho, pero quiero ser honrado y no sé cómo está ahora”, finalizó.