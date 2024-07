Periodista mete presión a la U por Charles Aránguiz: "No les queda otra; si no llega es un papelón"

El regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile tiene con el corazón latiendo a mil a los hinchas bullangueros, que quieren conocer novedades en la ventana del mercado de pases.

Con la información del diario La Tercera, que confirmó que en las próximas horas habrá novedades con la salida del volante desde el Inter de Porto Alegre, los seguidores azules están con los nervios de punta.

Una jugada de parte de la U que critica el periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura, porque con esta información se están quemando todas las cartas de parte de la concesionaria con el tema de los refuerzos.

“La caja de resonancia de Azul Azul. Veamos cómo funciona. La U no se atreve hablar, los dirigentes, mandan el gerente de comunicaciones para dar la noticia a un medio y calmar. Ojalá sea cierto, de lo contrario queda expuesto, porque toda información desde Brasil dice que no hay posibilidad, ninguna negociación abierta”, comentó el periodista.

El futuro de Charles Aránguiz se juega en estas horas.

La jugada de la U por Charles Aránguiz

Caamaño asegura que llegó el momento decisivo con el tema entre Universidad de Chile y Charles Aránguiz, donde asegura que Azul Azul se ha jugado con todo con esta filtración.

“Dicen que todo está encaminado, jugársela y decir ‘a un día’ es que la info desde dentro es demasiada cierta desde sus expectativas. Veremos en qué termina el tira y afloja, siempre sostuve que iba a llegar, el tema es cuánta gestión iba a realizar la U”, explicó.

Por lo mismo asegura que es tanto lo que se juegan dentro de las próximas horas, que si no lo consiguen es un mercado de un total fracaso para los azules en el torneo.

“Tras el fin de semana y las críticas a los dirigentes y al director deportivo, no les queda otra que traerlo a esta altura. Si no llega es un papelón, no hay otra posibilidad de acuerdo. Las expectativas que han generado con sus frases de vamos a traer refuerzos de categoría y sólo trajeron un lateral de O’Higgins”, finalizó.

