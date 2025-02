Universidad de Chile ha vivido un buen inicio de la temporada 2025 y los refuerzos han tenido protagonismo. Uno de ellos es Nicolás Ramírez, quien dio su impresión por regresar a los Azules.

El Romántico Viajero tendrá tres competiciones durante esta temporada: Copa Libertadores, Liga de Primera y Copa Chile. Por lo anterior, necesita a un plantel competitivo que esté a la altura de los desafíos que enfrentarán bajo el mandato de Gustavo Álvarez.

El regreso de Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez es formado en Universidad de Chile, sin embargo, tuvo que partir para encontrar continuidad y madurez futbolística. Temuco, Huachipato y Barcelona de Ecuador tuvieron al central, quien ahora vive su segunda etapa en los Azules.

“Ha sido mejor de lo esperado, muy agradable y motivante. Pensé que me iba a costar más, por la presión de volver a casa. En mercados pasados preguntaron por mí y no se daba, fui perdiendo la expectativa, pensé que no se iba a dar mi regreso”, explicó Ramírez a Radio ADN.

Imagen: U. de Chile.

En los primeros partidos de la temporada, el central de 27 años ha sido titular en en el equipo. Nicolás Ramírez ya había sido dirigido por Gustavo Álvarez en Huachipato, por lo que conoce bien su idea futbolística.

“Me llamó para explicarme el proyecto que tenía en la U y cómo podía encajar yo.Lo que yo sé de él también me terminó por convencer para volver a la U”, indicó el “5” de Universidadad de Chile. Uno de los grandes desafíos es la Copa Libertadores, aunque el central aseguró que todavía no se enfocan en ello.

“El hincha está expectante, quiere avanzar de ronda, pero en lo personal, creo que hay que ir partido a partido y lo más cercano es el Campeonato Nacional.La Libertadores la hemos visto muy por sobre la mesa“, cerró Nicolás Ramírez.