Patricio Yáñez sepulta a la U si no se refuerza bien: "No sé si pueden dar más"

Universidad de Chile perdió su invicto en el Clásico Universitario y comienza a sentir la presión en la cima de la tabla de posiciones. El Romántico Viajero permitió que sus escoltas se acerquen, lo que encendió las cosas en el cierre de la primera rueda de la temporada.

El equipo de Gustavo Álvarez se había visto imbatible, pero en las últimas fechas el desgaste y el conocimiento han llevado a que le tomen la mano. Esto es una señal de advertencia y que, para Patricio Yáñez, obliga a pensar seriamente en refuerzos.

El ex delantero se refirió a lo que atraviesa el Bulla luego de perder con la UC y remarcó que deben buscar alternativas sí o sí. De lo contrario, remarcó que pueden perder el liderato y así quedarse con las manos vacías después de un arranque más que prometedor.

La advertencia de Patricio Yáñez a la U para la segunda rueda

Patricio Yáñez abordó el momento de la U luego de caer en el Clásico Universitario y dejó en claro que la cosa no pinta bien. En las pantallas de ESPN el otrora atacante aseguró que el Romántico Viajero sí es el mejor equipo del torneo por funcionamiento, pero instaló la alarma.

“Más allá de lo que muestran los números, es un equipo con un técnico que se adaptó rápidamente, metió en los carriles a los jugadores y lo que da tiene que ver con la respuesta de los jugadores”, comenzó explicando antes de lanzar su primer dardo. “No sé si voy a ver un rendimiento distinto. Para mí tocó techo en el sentido que no espero un cambio importante, lo tendrá que resolver con lo que tiene hasta ahora”.

Fue ahí que Patricio Yáñez comenzó a meterse en materia de refuerzos, avisando que sus escoltas con menos están dando la pelea. “Ojalá contraten algunos jugadores, pero me ha quedado el gusto de Iquique, de Coquimbo que es efectivo”.

“Colo Colo se va a meter y no tiene techo”, añadió sobre el archirrival del León. “No hay algo que pueda sostener el técnico. Yo creo que la U va a seguir en esa línea, lo que pasa es que el fútbol chileno es demasiado irregular”, complementó.

Tras ello, Patricio Yáñez volvió al tema refuerzos, especialmente a que el Bulla el año pasado en la segunda rueda sólo contrató a Vicente Fernández, que se fue sin pena ni gloria.”Yo creo y el técnico lo ha pedido, pero no es por sentir que no tiene con qué. Lo que ha hecho con Guerrero, con Hormazábal, el crecimiento de Morales. Hay cuestiones que son buenas y positivas para lo colectivo, pero no sé si estos jugadores pueden dar más en este torneo”.

Finalmente remarcó que sin alternativas el elenco estudiantil lo pasará mal. “Creo que necesitan dos o tres jugadores para trabajar lo que esperan: estar el próximo año en Libertadores y competir de verdad”.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile tendrá que salir a defender el liderato este fin de semana en un duelo complicado. El domingo 26 de mayo desde las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Ñublense.

¿Cómo está la tabla de posiciones del fútbol chileno?

Así marchan las cosas para la U en la tabla de posiciones hasta ahora:

