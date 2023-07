El préstamo de Jeisson Vargas con Al Rayyan del fútbol qatarí terminó hace unos días, por lo que el volante regresó a Universidad de Chile. Casi dos semanas lleva entrenando bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino, quien debía tomar una resolución respecto a su futuro.

Esto, porque no había claridad sobre su permanencia en el plantel, ya que nunca entró en los planes del entrenador azul. Por esa razón, todo apunta a que el formado en Universidad Católica saldrá de cara a la segunda rueda. Desde Bolavip aseguran que ese adiós es inminente.

Lo buscan del medio chileno

Son varios los clubes del torneo nacional que han levantado la mano para preguntar por las condiciones de Vargas. “Hace algún tiempo, Huachipato lo tenía en carpeta para ir a jugar. Su nombre era alternativa válida sí Javier Altamirano o Brayan Palmezano salían del equipo”, comentaron.

Pero no son el único, ya que Coquimbo Unido también está interesado en contar con el mediocampista de 25 años. Todo depende, no obstante, del ok de Fernando Díaz, por lo que sus representantes están a la espera de saber si termina de convencer o no.

“Vargas es bien visto en Coquimbo Unido por parte de la dirigencia, aunque el Nano Díaz tiene sus reticencias respecto a dar el visto bueno definitivo por el Torero. Algún lesiones sufridas por el volante en el pasado tienen sigiloso al estratega para ver si el formado en la UC es el reemplazante de Joe Abrigo”, agregó Bolavip.

La prioridad de Jeisson Vargas es jugar en Primera División, motivo por el que le dijeron que no a Deportes La Serena. En los planes de Mauricio Pellegrino el jugador no está considerado, así que su salida parece que entró en la cuenta regresiva.