Uno que comenzó de la mejor manera la temporada 2025 fue el delantero Nicolás Guerra, quien ha logrado imponerse en la titularidad de Universidad de Chile, además que disfrutó con el primer llamado a la selección chilena.

Fue en la Roja del técnico Ricardo Gareca donde marcó en tres oportunidades en el amistoso ante la selección de Panamá, lo que ha marcado sus primeros encuentros del año.

Algo que logró repetir en el inicio de la Liga de Primera, donde marcó un gol en el triunfo ante Ñublense por 5-0, lo que lo tiene muy motivado por la competencia que tiene en delantera.

Por lo mismo, el atacante formado en la U recordó todos los malos momentos que tuvo que vivir para llegar a esto, además de una trascendental conversación con Gustavo Álvarez que lo marcó en una gran decisión.

Nicolás Guerra marcó un tanto en el triunfo ante Ñublense con la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Álvarez lo convenció de no partir de la U

Fue a mitad de temporada 2024 cuando Nicolás Guerra tenía todo listo para salir a préstamo desde Universidad de Chile al Audax Italiano, donde una charla con Álvarez cambió todo el destino.

“Cuando se habló de que podía salir fueron meses duros, después se dio la opción de hablar con el profe que me dijo que iba a tener posibilidad y me quedé. Se dieron las cosas y ahora empezar el año con goles y es bueno partir con el pie derecho”, detalló.

En ese sentido asegura que todo lo vivido en ese momento lo llevó a seguir trabajando, lo que ahora se están viendo los frutos de todo su esfuerzo para ser protagonista en la U.

“El primer semestre fue muy duro, creo que, como en todo ámbito, cuando tiene momentos con adversidades es cuando tiene que sacar enseñanzas y seguir trabajando. Cuando me llegó la oportunidad justo nació mi hija, así que todo lo que pase me sirvió, no me arrepiento de nada”, detalló.

