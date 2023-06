Nicolás Guerra y su revancha contra la UC: "Fue duro, me he sacado la cresta entrenando"

Universidad de Chile pasó por arriba de Universidad Católica y trepa en la tabla. Sin jugar un gran partido, a los azules les alcanzó para golear 3-0 a una escuálida UC en la reanudación del Clásico Universitario suspendido el pasado 30 de abril en Concepción.

Uno que tuvo revancha fue Nicolás Guerra, quien falló el penal que a la postre dejó eliminada a la U de Copa frente a O’Higgins hace sólo unos días. Hoy el delantero abrió la cuenta y habilitó a Darío Osorio para el tercero del Chuncho.

“Fue un partido muy duro, ellos juegan muy bien al balón y hoy se vio lo que somos como equipo, porque cuando tenemos que correr, corremos todos. Hicimos un gran partido en lo colectivo, sacamos el compañerismo, supimos manejar los momentos y nos quedamos con el triunfo”, dijo Guerra tras el duelo a la transmisión de TNT Sports.

Respecto a la semana que tuvo desde el penal fallado hasta ahora manifestó que “obvio que no fue fácil, fue duro y este es un premio al esfuerzo. Desde que llegué me he sacado la cresta entrenando en todo sentido. Y esto también es gracias a mis compañeros, familia y equipo de trabajo, a los que siempre están en las buenas y en las malas. Espero seguir mejorando”.

Por último, Nicolás Guerra sentenció que “para estar acá hay que jugar y moverla, día a día voy a seguir mejorando y corriendo. Hay que salir adelante porque somos unos guerreros. El profe Pellegrino y mucha gente me dieron el apoyo y consejos. Esto no cambia nada, seguiré más enfocado que nunca. Estoy muy contento”.

En otra oportunidad para Guerra, Universidad de Chile volverá a la acción el sábado 8 de julio como visita contra Huachiapato, en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.