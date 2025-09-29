La programación de la serie de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, entre Universidad de Chile contra Lanús, ya está teniendo sus primeras dificultades, al menos, en el lado de los azules.

Conmebol programó los partidos para el 23 de octubre, por ahora, en el Estadio Nacional de Santiago, mientras que el 30 del mismo mes se definirá la llave en Buenos Aires.

Esto ha dejado a la U jugando nuevamente un duelo importante entre las fechas de los compromisos, porque el 26 se jugará el Clásico Universitario, que será fundamentan en la lucha del Chile 2 para la clasificación a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, desde Argentina sacan una pequeña ventaja en ese sentido, porque ese fin de semana el cuadro granate no jugará, porque hay elecciones legislativas en ese país.

La U tendrá un apretado calendario los últimos días de octubre. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

El calendario de Lanús que toma ventaja sobre la U

Si no hay suspensión del Clásico Universitario, donde la ANFP ha negado cambios en su programación, el calendario azul quedará de la siguiente manera: enfrentará el 19 de octubre a Palestino, el 23 a Lanús en Chile, 26 el Clásico Universitario y el 30 la revancha contra los argentinos por el paso a la final de la Copa Sudamericana.

Una alta carga de partidos que se diferencia lo del cuadro argentino que se mantendrá jugando con regularidad durante las próximas semanas, menos el domingo 26 por elecciones en Argentina.

Lanús chocará el sábado 4 a San Lorenzo, el domingo12 a Independiente, el 19 a Godoy Cruz, el 23 a la U en Chile, el 30 la revancha con los azules y el 2 de noviembre el clásico del sur contra Banfield.

Por lo mismo, en el papel el Clásico Universitario será un piedra en el zapato para la U en las próximas semanas, aunque puede ser clave para la pelea por la clasificación del Chile 2.

