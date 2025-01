Universidad de Chile tiene todas sus fichas puestas en el mercado de pases para traer un nuevo goleador para el plantel del técnico Gustavo Álvarez, con Octavio Rivero como su gran opción.

Pese a que la teleserie se ha estirado más de la cuenta, donde pasan las semanas y todavía no hay humo azul en las negociaciones, han aparecido otros nombres para ocupar el puesto.

Esta jornada se sumó Ignacio Jeraldino, delantero de Audax Italiano, como una de las opciones a ser el nuevo atacante azul, lo que de inmediato provocó reacciones en el pueblo bullanguero.

Mientras que, en Argentina, insisten a que el experimentado Matías Suárez tiene como su gran carta continuar su carrera en Universidad de Chile, luego de no renovar en Belgrano.

Ignacio Jeraldino fue acercado a U de Chile, pero no está en planes. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U responde por los rumores del mercado de pases

Fue en Cooperativa Deportes donde aclararon la situación con ambos delanteros, con la versión de Universidad de Chile, donde paños fríos en el mercado de pases de los azules.

“Por Ignacio Jeraldino, acercaron el nombre a la dirigencia de la U, pero él hace poco le llegó oferta de Brasil, pero en la U no es prioridad. Ellos van por Octavio Rivero. No está ni cerca de las primeras opciones”, detalló el periodista Maximiliano Videla.

En ese sentido, asegura que por el argentino de 36 años hay dos versiones, donde desde el club le confirmaron que sólo han preguntado, pero no hay una oferta.

“Ojo con Matías Suárez, el ex River Plate, porque me dicen que no hay nada con la U, sólo acercamientos informales. Pero los medios argentinos de Córdoba y Buenos Aires dicen que Suárez tiene como primera opción venir a la U”, cerró.

