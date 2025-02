Israel Poblete fue una de las figuras de Universidad de Chile en su último triunfo y tras el encuentro, habló de una ilusión que tiene: ser convocado a La Roja.

Los Azules derrotaron por 3-1 a Santiago Morning por la Copa Chile, donde Poblete se hizo presente en el marcador. El volante vive su cuarta temporada en el Romántico Viajero, donde pese a las críticas iniciales, se ha mantenido como uno de los futbolistas más regulares.

El sueño de Israel Poblete con La Roja

Israel Poblete suele ser de esos jugadores que habla más en la cancha, que fuera de ella. Sin embargo, ante los Microbuseros fue un duelo más que especial, ya que llegó a los 100 partidos con la camiseta de Universidad de Chile, un hito muy importante. “Estoy contento de tener esta cantidad de partidos y espero que sean muchos más“, señaló.

“Siempre me gusta jugar, me ha tocado estar en momentos difíciles en la U y ahora donde el equipo rinde también estoy. Espero poder seguir aportando, seguir consiguiendo cosas lindas con la U y voy a dejar siempre todo en la cancha por el club“, complementó el jugador de 29 años.

Poblete abrió el marcador ante Santiago Morning y lo celebró con Fabián Hormazábal. Imagen: Photosport.

Ante su regularidad en Universidad de Chile, a Poblete se le abrió el apetito y tiene un gran deseo: ser llamado a La Roja. En la última nómina de Ricardo Gareca hubo muchos compañeros azules, por lo que espera por su oportunidad.

“Sí, obviamente que me ilusiona. Creo que si uno hace las cosas bien, más jugando en la U, voy a tener la chance“, explicó. En los 100 partidos con U. de Chile, Poblete suma 8 goles y 9 asistencias.

“Me preocupo en el día a día de hacerlo bien en la U, aportar desde donde me toque y ojalá siempre jugar, que es para lo que me preparo. Así que sí, me encantaría que en algún momento se pudiera dar“, cerró Israel Poblete.