La suspensión del partido entre Universidad de Chile y Everton, por el corte de agua que afecta a seis comunas de la Región Metropolitana, hizo emerger la furia de Mauricio Pinilla en contra de la ANFP.

Durante su participación en Deportes en Agricultura, el ex futbolista lanzó su tiradera contra el ente rector del fútbol chileno, por no haber actuado a fin de evitar que el duelo no se disputase.

¿Qué dijo Pinilla contra la ANFP?

Consultado por el aplazamiento del partido en Santa Laura, el ex atacante azul fue categórico en afirmar que “este año ha sido el más vergonzoso del futbol chileno, es asqueroso”, para luego lanzar su dardo hacia el presidente Pablo Milad y repasarlo por la marginación del Mundial 2030.

“Nos quejamos que no nos dieron un partido del Mundial sino somos de capaces de armar un partido con cinco mil o 10 mil personas“, prosigue Pinilla con su crítica al organismo.

Por si fuera poco, Pinigol cerró su análisis de los hechos ocurridos en los últimos días, sentenciando que “esta es la peor gestión en la historia de la ANFP, es una asquerosidad lo que han hecho”.

¿Cuándo se podrá jugar el partido entre la U y Everton?

A falta de una confirmación oficial por parte, tanto de la ANFP como de las autoridades del Estado, el encuentro en el Estadio Santa Laura tiene como fecha tentativa para su realización el martes 7 de noviembre.