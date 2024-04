Universidad de Chile anunció con bombos y platillos la renovación de contrato de Matías Zaldivia, en un vínculo que los mantiene unidos hasta la temporada 2026 con uno de los referentes del camarín bullanguero.

El defensa, que es titular indiscutido con el técnico Gustavo Álvarez, llegó a un importante acuerdo a sus 33 años, que le permite proyectarse por más temporadas con la camiseta chuncha.

Tras un primer año donde las críticas apuntaron a su pasado en Colo Colo, el nacionalizado chileno se enfocó de cumplir con un buen papel dentro de la cancha para abrirse camino en el mundo azul, donde ahora se pone grandes metas.

“Estoy muy contento por llegar a un acuerdo y seguir más temporadas en el Club. Ahora pensar en ganar títulos y que los resultados nos sigan acompañando”, comentó Zaldivia en la página del club.

Zaldivia se siente en casa en la U

Más allá de que su pasado como colocolino siempre estará presente, Matías Zaldiva asegura que se siente a gusto desde que arribó a la U, lo que lo tiene a gusto para poder renovar por más temporadas.

“Siempre dije que necesitaba un nuevo desafío y aquí lo encontré. Estoy muy cómodo y feliz de estar en la U. Desde que llegué me recibieron muy bien y estoy muy agradecido. También con nuestra gente que nos siguen a todos lados. Me dieron el espacio para juzgarme dentro de la cancha y eso fue importante. Estoy disfrutando el cariño que me dan“, destacó.

En ese sentido, hace un compromiso con los hinchas que le abrieron las puertas en la U, para que de ahora en adelante piensen en objetivos importantes para lograr con los azules.

“De mí siempre tendrán la entrega y profesionalismo al máximo. Siempre que me ponga esta camiseta va a ser lo mismo: entregarme al 100 y ayudar al club a ganar cosas. Eso me motiva”, finalizó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras el empate ante Palestino, Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 28 como visita contra Huachipato, por la décima fecha del Campeonato Nacional.

